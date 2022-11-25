Путин заявил, что воссоединение Донбасса с Россией должно было случиться раньше

Донбассу следовало войти в состав Российской Федерации еще раньше. Такое мнение высказал Президент Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих — участников спецоперации. Об этом передает РИА Новости.

«Может быть, и не было бы столько потерь среди мирных граждан, не было бы столько погибших детей», — посчитал глава государства.

По его словам, в 2014 году Москва еще не до конца чувствовала настроения жителей Донбасса, поскольку тогда невозможно было полностью разобраться в событиях, происходящих в регионе.

«Исходили из того, что, может быть, удастся договориться, и Луганск, Донецк, в рамках договоренностей, Минских договоренностей, о которых вы наверняка знаете, все-таки смогут как-то воссоединиться с Украиной, — добавил Путин. — Мы искренне к этому шли».

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ проходили с 23 по 27 сентября, договоры о присоединении к России новых территорий были подписаны 30 сентября в Кремле с участием Президента РФ Владимира Путина.