Путин заявил, что в России увеличится субсидирование региональных авиаперевозок

Россия намерена увеличить субсидирование региональных авиаперевозок. Прежде всего это затронет Дальний Восток и компанию «Аврора», которая работает на данной территории. Об этом на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний рассказал Президент РФ Владимир Путин.

«Мы в этом году в пять раз увеличили субсидирование на этих линиях — до 6 млрд рублей. Если потребуется, увеличим еще, — заметил глава государства. — Так что будем добиваться того, чтобы не нужно было летать из одного маленького населенного пункта в другой через Москву».

Он отметил, что, помимо субсидирования перевозок, власти РФ намерены развивать транспортную инфраструктуру, а также производить отечественные самолеты.

«И, конечно, будем делать все для того, чтобы связанность страны была на должном уровне, чтобы граждане наши чувствовали это на себе», — заключил Путин.