Путин заявил, что в России становится модным иметь много детей

В России становится модным иметь много детей. Об этой тенденции Президент Владимир Путин сказал на встрече с жителями Анадыря, комментируя предложение супругов Верещагиных рассмотреть вопрос об освобождении многодетных семей от налога на единственное жилье.

«Радует то, что у нас становится модным иметь много детей. По опросам общественного мнения в 22-м году, 60% мужчин в России и 70% женщин страны хотели бы иметь двух и более детей. Такой настрой на большую семью он постоянно укрепляется», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в этой связи важна государственная поддержка семей и власти стараются ее обеспечивать. «Здесь целый набор поддержки: и ипотеки дешёвые, и освобождение, кстати говоря, от налога на доходы, если большая семья решила улучшить свои жилищные условия, что-то продаёт, тогда не платит налог», – перечислил Президент.

Путин уточнил, что к таким видам льгот относится и неналогообложение на недвижимость и такая возможность уже существует, только этот налог отнесен к компетенции муниципальных властей – они могут снизить его до нуля.

«Правда, конечно, далеко не у всех муниципалитетов есть такая возможность. Но если говорить о многодетных семьях Дальнего Востока, то тогда, на мой взгляд, это не такие уж большие деньги – и для федерального бюджета. И федеральный бюджет, конечно, мог бы поддержать соответствующие уровни бюджетной системы для того, чтобы обеспечить эту льготу», – посчитал Президент.

Он добавил, что недавно разговаривал с министром финансов Антоном Силуановым, который доложил, что бюджетная система чувствует себя уверенно, спокойно, и безусловно такая возможность есть.

«Поручу Правительству и соответствующей профильной комиссии Госсовета это проработать. Думаю, в ближайшее время это решение будет принято. Речь идет о многодетных семьях Дальнего Востока», – заключил Путин.