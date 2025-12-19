news_header_top
Общество 19 декабря 2025 16:37

Путин заявил, что в России не собираются запрещать иностранные нейросети

В России не собираются запрещать иностранные нейросети, если они работают в рамках российского законодательства. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

«Мы ничего не запрещаем, мы просто требуем исполнения наших законов. Если участники рынка эти законы не выполняют, то тогда вводится соответствующее ограничение. Запрещать ничего не собираемся», – сказал глава государства.

Сегодня, 19 декабря, в прямом эфире Владимир Путин подводит итоги уходящего года. В этом году мероприятие проходит уже в третий раз в объединенном формате: вопросы могут задавать как журналисты, так и граждане.

