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Политика 7 ноября 2024 20:19

Путин заявил, что в новой международной среде нет места гегемонии

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Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» высказал мнение, что в новой международной среде нет места гегемонии.

«Ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может», — поделился текущим пониманием геополитической ситуации российский лидер.

«<...> когда, допустим, в Вашингтоне и других западных столицах осмыслят, признают этот неопровержимый, непреложный факт, процесс выстраивания мировой системы, соответствующий вызовам будущего, вступит, наконец, в фазу подлинного созидания», — предположил он.

Путин также выразил надежду на то, что подобный сценарий реализуется как можно скорее.

#Владимир Путин
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