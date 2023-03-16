Путин заявил, что в марте инфляция в России будет меньше, чем в Европе

Инфляция в России по итогам марта 2023 года может составить меньше 4% годовых. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил Президент Владимир Путин.

Он отметил, что показатель в нашей стране меньше, чем в Европе, которая ждет коллапса в российской экономики. Также глава государства подчеркнул, что в апреле инфляция дойдет до целевых показателей.