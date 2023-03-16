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Путин заявил, что в марте инфляция в России будет меньше, чем в Европе
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Инфляция в России по итогам марта 2023 года может составить меньше 4% годовых. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил Президент Владимир Путин.
Он отметил, что показатель в нашей стране меньше, чем в Европе, которая ждет коллапса в российской экономики. Также глава государства подчеркнул, что в апреле инфляция дойдет до целевых показателей.
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