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Экономика 16 марта 2023 14:47

Путин заявил, что в марте инфляция в России будет меньше, чем в Европе

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Инфляция в России по итогам марта 2023 года может составить меньше 4% годовых. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил Президент Владимир Путин.

Он отметил, что показатель в нашей стране меньше, чем в Европе, которая ждет коллапса в российской экономики. Также глава государства подчеркнул, что в апреле инфляция дойдет до целевых показателей.

#Владимир Путин
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