Путин заявил, что уровень безработицы на Камчатке гораздо ниже среднероссийского

Ситуация на Камчатке меняется к лучшему: снижается безработица, развивается АПК, растет промышленное производство. Об этом на встрече с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым заявил Президент России Владимир Путин.

«Ситуация здесь, может быть, не теми темпами, которыми бы нам хотелось, но все-таки меняется к лучшему под Вашим руководством, что очень приятно отметить. Растет промышленное производство, уровень безработицы гораздо ниже, чем в целом по стране, сельскохозяйственное производство развивается», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что об улучшении ситуации в регионе говорит и приток населения, и предложил обсудить социально-экономическое положение Камчатки в целом.