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Ру Тат
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Официальная хроника
5 сентября 2022  16:30

Путин заявил, что уровень безработицы на Камчатке гораздо ниже среднероссийского

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Ситуация на Камчатке меняется к лучшему: снижается безработица, развивается АПК, растет промышленное производство. Об этом на встрече с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым заявил Президент России Владимир Путин.

«Ситуация здесь, может быть, не теми темпами, которыми бы нам хотелось, но все-таки меняется к лучшему под Вашим руководством, что очень приятно отметить. Растет промышленное производство, уровень безработицы гораздо ниже, чем в целом по стране, сельскохозяйственное производство развивается», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что об улучшении ситуации в регионе говорит и приток населения, и предложил обсудить социально-экономическое положение Камчатки в целом.

#Владимир Путин #Камчатка
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