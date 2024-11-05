Путин заявил, что украинский язык красив, но нельзя заставлять говорить на нем

Президент РФ Владимир Путин назвал украинский язык красивым, как и всю культуру украинского народа. Однако он считает, что нельзя заставлять говорить на нем тех, кто не говорил никогда на нем. Свои мысли российский лидер озвучил в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

«На мой взгляд, он (украинский язык – прим. «Т-и») имеет свою прелесть и красоту, так же, как и вся украинская культура. Но эта политика коренизации, она проводилась достаточно агрессивно, настойчиво, повторяю, просто реально заставляли людей изучать украинский язык, людей, которые считали родным своим языком русский», - сказал глава государства.

Еще он отметил, что украинский и русский, по его мнению, - родственные языки, а также призвал не повторять ошибок прошлого в тот период, когда «больше внимания уделось русскому языку».