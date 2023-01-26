Путин заявил, что труд жителей Кузбасса помогает наращивать потенциал региона

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Кемеровской области с 80-летием образования региона. Он заявил, что благодаря энергии и созидательному творческому труду жителей Кузбасс уверенно наращивает свой потенциал.

«И, конечно, важно, что наряду с решением ключевых экономических задач в регионе реализуются востребованные инициативы в области образования, здравоохранения, культуры, жилищного строительства, а значит, повышается качество жизни людей», — цитирует поздравительную телеграмму Путина пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, многие поколения возводили города и поселки, укрепляли «мощь и славу» Кузбасса. Президент уверен, что жители Кемеровской области всегда славились «настоящим сибирским характером»: упорством, широтой души, щедростью, гостеприимством, мужеством и отвагой.

«Сегодня воины-кузбассовцы, как и в годы Великой Отечественной войны, героически защищают Родину», — добавил Путин.