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Общество
26 января 2023  11:30

Путин заявил, что труд жителей Кузбасса помогает наращивать потенциал региона

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Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Кемеровской области с 80-летием образования региона. Он заявил, что благодаря энергии и созидательному творческому труду жителей Кузбасс уверенно наращивает свой потенциал. 

«И, конечно, важно, что наряду с решением ключевых экономических задач в регионе реализуются востребованные инициативы в области образования, здравоохранения, культуры, жилищного строительства, а значит, повышается качество жизни людей», — цитирует поздравительную телеграмму Путина пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, многие поколения возводили города и поселки, укрепляли «мощь и славу» Кузбасса. Президент уверен, что жители Кемеровской области всегда славились «настоящим сибирским характером»: упорством, широтой души, щедростью, гостеприимством, мужеством и отвагой. 

«Сегодня воины-кузбассовцы, как и в годы Великой Отечественной войны, героически защищают Родину», — добавил Путин.

#Владимир Путин #кемеровская область
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