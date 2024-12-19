Путин заявил, что своими решениями уберег Россию

Президент РФ Владимир Путин убежден, что своими решениями уберег страну, защитив ее суверенитет. Об этом глава государства сказал во время прямой линии.

«Я считаю, что не просто уберег, мы отошли от края пропасти, потому что всё, что происходило с Россией до этого и после, вело нас к полной, тотальной утрате нашего суверенитета», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что без суверенитета Россия существовать как самостоятельное государство не может.

Президент добавил, что сделал всё, чтобы Россия была самостоятельной и суверенной державой, которая в состоянии принимать решения в своих интересах, а «не в интересах тех стран, которые подтаскивали ее к себе, похлопывая по плечу, чтобы использовать в своих целях».