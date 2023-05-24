Путин заявил, что США «стреляют себе в ногу»

Соединенные Штаты своей экономической политикой только вредят своему собственному развитию. Об этом заявил сегодня Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии II Евразийского экономического форума.

«Они (США) такой своей экономической политикой только усиливают нисходящий тренд своего собственного развития, как я уже сказал, просто стреляют себе в ногу», — поделился своим видением ситуации глава российского государства (цитата по ТАСС).

Путин также выразил уверенность, что негативные прогнозы ряда специалистов относительно экономических перспектив стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не оправдались.

«Цифры говорят сами за себя. <…> общий ВВП Евразийского союза за 2022 год сократился, но сократился на 1,6%, а некоторые эксперты там, <…>, за бугром, предсказывали совсем другой сценарий, такой обвальный сценарий. Ничего подобного не произошло, и уже явно не произойдет», — убежден Президент РФ (цитата по РИА Новости).