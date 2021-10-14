Путин заявил, что современные женщины не должны выбирать между семьей и карьерой

В современных условиях женщина не должна оказываться перед выбором между семьей и детьми с одной стороны и собственной профессиональной реализацией — с другой. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, сейчас в России последовательно создаются все условия, чтобы женщина после рождения ребенка могла начать или возобновить профессиональную карьеру и добиться успеха.

«Мы многое сделали для повышения доступности мест в детских садах и яслях. Конечно, еще больше, наверное, нужно сделать для улучшения здесь ситуации. Будем продолжать эту работу, потому что важно решить проблему каждой конкретной семьи», — сказал Путин на полях Евразийского женского форума в Петербурге.

Он также напомнил, что в России действуют программы по повышению квалификации, которыми в том числе могут воспользоваться и женщины, находящиеся в декрете.

Кроме того, в 2021 году Правительством РФ был принят ряд новых решений для помощи семьям с детьми, которые оказались в сложном финансовом положении. Это выплаты одиноким родителям, поддержка беременных женщин, выплаты на детей и некоторые другие.

«За последние несколько лет мы в целом серьезно перенастроили, сделали более эффективной всю систему выплат для семей с детьми и намерены продолжить эту работу, чтобы понятная, удобная для людей, целостная линейка социальных мер сопровождала семью до момента окончания ребенком школы», — отметил Путин.

По мнению Президента, поддержка со стороны государства позволяет женщинам строить свое будущее с большей уверенностью.

Вместе с тем российский лидер констатировал, что для реализации всех прав женщин предстоит сделать еще очень много. В частности, даже в экономически развитых странах наблюдается неравенство заработной платы не в пользу женщин.

Международный Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 16 октября на площадках Таврического дворца, Парламентского центра и музейно-выставочного комплекса «Вселенная воды».