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Путин заявил, что ситуация с экономикой в России обстоит нормально и устойчиво
Президент России Владимир Путин во время подведения итогов года в прямом эфире дал оценку развитию экономики в стране.
«С экономикой в целом ситуация обстоит нормально, устойчиво. Развиваемся, несмотря ни на какие внешние угрозы и попытки воздействия на нас. В прошлом году рост экономики был 3,6%, в этом году будет 3,9%, а, может быть, и 4%», — сказал глава государства.
Подсчет результатов конца года традиционно ведется в I квартале следующего, поэтому пока точную цифру назвать невозможно, отметил Путин.
За два года российская экономика выросла примерно на 8%. Для сравнения, в США рост составил 5-6%, в Европейском Союзе — 1%, а в Германии как в стране с ведущей экономикой Еврозоны — 0%. Такие цифры также привел российский Президент.
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