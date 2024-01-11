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Экономика 11 января 2024 08:44

Путин заявил, что Россия вышла на первое место по экономике в Европе

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Россия обогнала Германию и вышла на первое место по покупательной способности в Европе и пятое – в мире. Об этом на встрече с предпринимателями в Хабаровске заявил Президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что высоких показателей удалось достичь, несмотря на то, что Россию «душат и давят со всех сторон»: «Китай, США, Индия, Япония, Россия, в Европе – №1».

В то же время, обратил внимание он, несмотря на первое место по паритету покупательной способности, Россия отстает от Японии и ряда других европейских высокотехнологичных экономик по объему на душу населения.

Как отметили собеседники главы государства, это говорит о росте экономики. Остается высокой доля импорта — больше 20% экономики, или 33 трлн рублей.

Кроме того, заметили они, в ДФО высок объем товаров, закупаемых из центральных регионов. «То есть емкость рынка очень впечатляющая», — рассказали Путину.

#Владимир Путин #фрг
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