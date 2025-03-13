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Экономика 13 марта 2025 19:11

Путин заявил, что Россия ведет переговоры о возвращении ряда зарубежных компаний

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Россия уже ведет переговоры насчет возвращения ряда зарубежных компаний. Причем инициатива о возвращении поступила именно от иностранного бизнеса, сообщил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Вот уже сегодня мы в закрытом пока режиме, но ведем переговоры по инициативе некоторых наших партнеров о возможном возвращении их на наш рынок», - сказал Путин, подчеркнув, что возвращение иностранного бизнеса в РФ хорошо отразится на деятельности и российских компаний.

Российский лидер добавил, что процесс возвращения проходит «спокойно и достойно», партнеры уважают другу друга и соблюдают взаимные интересы.

#Владимир Путин #бизнес
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