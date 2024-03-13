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Путин заявил, что Россия рискует потерять рынки и объяснил почему
Россия рискует потерять рынки. Это может произойти от того, что РФ сокращает добычу нефти в рамках формата ОПЕК+. А в это же время ряд стран, включая США, увеличивает «выкачку черного золота». Об этом сообщил Президент Российской Федерации Владимир Путин, чьи слова приводит РИА «Новости».
Российский лидер подчеркнул, что из-за такого риска Россия потеряет и возможность инвестировать.
Напомним, ранее первый замминистра энергетики Павел Сорокин говорил, что пик спроса на нефть в мире не наступит в течение 10-15 лет. Более того, специфика месторождений США отличается от российских. По его словам, у американцев сланцевая нефть, причем последние три года в Америке активно добывают нефть из скважин, пробуренных до пандемии короновируса, но не запущенных до настоящего момента.
Путин отметил, что если бы РФ и страны ОПЕК+ не сокращали бы добычу, то нефть подешевела бы. И в том числе развалилась бы сланцевая добыча в США.
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