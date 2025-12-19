Путин заявил, что Россия пока не видит готовности Украины завершить конфликт мирным путем

Россия пока не видит готовности Украины завершить конфликт мирным путем. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

«И сейчас, по сути дела, отказываются завершать конфликт мирными средствами. Но мы видим и знаем об определенных сигналах, в том числе и со стороны киевского режима о том, что они готовы вести какой-то диалог», – сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия готова и хочет завершить этот конфликт мирными средствами.

«На основе тех принципов, которые были изложены мной в июне прошлого года в Министерстве иностранных дел РФ, и при устранении первопричин, которые привели к этому кризису», – уточнил он.

Президент РФ напомнил, что конфликт начался с госпереворота на Украине в 2014 году и с обмана по поводу возможного решения всех проблем мирным путем на основе «минских соглашений».