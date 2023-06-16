Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин заявил, что Россия нуждается в массовом внедрении беспилотного транспорта и роботов
В силу демографических причин предложение на рынке труда в России будет ограничено. В связи с этим остро встает вопрос автоматизации в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и логистике и торговле. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного форума заявил Президент РФ Владимир Путин.
«У России здесь не только огромный потенциал, но и эффективные собственные решения», — подчеркнул он.
Глава государства напомнил, что на днях по трассе «Нева» запустили движение беспилотных «КАМАЗов», по Москве курсируют беспилотные такси. «Это хорошие, но пока единичные примеры, а нам нужно именно массовое внедрение подобных технологий», отметил Путин.
Он напомнил, что до 1 июля должен быть утвержден проект стимулирования внедрения производства в России промышленных роботов. Работа над ним должна строго вестись в рамках указанных сроков.
Напомним, церемония открытия участка дороги М11 «Нева» для курсирования беспилотных грузовиков «КАМАЗ» прошла 14 июня. В ней принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»