Путин заявил, что Россия нуждается в массовом внедрении беспилотного транспорта и роботов

В силу демографических причин предложение на рынке труда в России будет ограничено. В связи с этим остро встает вопрос автоматизации в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и логистике и торговле. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного форума заявил Президент РФ Владимир Путин.

«У России здесь не только огромный потенциал, но и эффективные собственные решения», — подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что на днях по трассе «Нева» запустили движение беспилотных «КАМАЗов», по Москве курсируют беспилотные такси. «Это хорошие, но пока единичные примеры, а нам нужно именно массовое внедрение подобных технологий», отметил Путин.

Он напомнил, что до 1 июля должен быть утвержден проект стимулирования внедрения производства в России промышленных роботов. Работа над ним должна строго вестись в рамках указанных сроков.

Напомним, церемония открытия участка дороги М11 «Нева» для курсирования беспилотных грузовиков «КАМАЗ» прошла 14 июня. В ней принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.