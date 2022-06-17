Путин заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием

Россия никому не угрожает ядерным оружием, но готова применять имеющиеся у нее вооружения для защиты собственного суверенитета. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе XXV Петербургского международного экономического вопроса, передает ТАСС.

У российского лидера поинтересовались, обоснованы ли высказывания представителей стран Запада об угрозе ядерной войны и Третьей мировой. Тот ответил, что в России «слышат риторику подобного рода».

«Она откуда берется? Из их собственных высказываний. <…> А мы что, молчать будем? Мы соответствующим образом отвечаем. Как только мы ответили, сразу цепляют за это и говорят: вот, Россия угрожает», — отметил Путин.

«Ничего мы не угрожаем, но все должны знать, что у нас есть и что мы будем применять для защиты нашего суверенитета. Это очевидные вещи», — добавил он.

Президент России 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны осудили это решение и стали ужесточать санкции против РФ.