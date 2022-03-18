Путин заявил, что Россия немало сделала для развития Крыма и Севастополя

России потребовалось приложить немало усилий для того, чтобы «поднять» Крым и Севастополь, заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на концерте, посвященном 8-й годовщине воссоединения России и полуострова. Трансляцию проводил телеканал Россия-24.

По словам главы государства, потребовалось решить множество вещей, которые не сразу заметны, но носят фундаментальный характер: проблемы с газо- и энергоснабжением, коммунальными услугами, дорогами, строительством магистралей и мостовых переходов.

«Нужно было вытащить Крым из той унизительной позиции, из того унизительного состояния, в которое Крым и Севастополь были погружены, когда находились в составе Украины, которая финансировала эти территории по так называемому остаточному принципу», – сказал Путин.