Путин заявил, что Россия не начинала боевых действий, а старается их закончить

Россия не начинала никаких боевых действий на Украине, а пытается закончить боевые действия, которые шли с 2014 года. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли, передает ТАСС.

«Еще раз хочу об этом сказать: мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся их закончить. Эти боевые действия были начаты националистами на Украине и теми, кто поддерживал их в 2014 году, когда был совершен государственный переворот, с этого всё началось, после этого последовали события в Крыму и в Донбассе», — поделился своим пониманием ситуации российский лидер.

По словам Путина, власти Украины начали войну против Донбасса в 2014 году. «Она продолжалась восемь лет <…>. Сколько можно было уже терпеть?» — добавил он.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля прошлого, 2022 года. В ответ на начало широкомасштабных боевых действий страны Запада стали ужесточать антироссийские санкции и оказывать украинскую стороне различную помощь, в том числе военную.