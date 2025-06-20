Путин заявил, что Россия не добивается безоговорочной капитуляции Украины

Россия не добивается капитуляции Украины, но настаивает на том, чтобы украинская сторона признала «реалии на земле». Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле», – сказал глава государства, отвечая на вопрос о том, требует ли РФ безоговорочной сдачи от украинского лидера Владимира Зеленского.

XXVIII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ-2025 – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».