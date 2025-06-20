news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 20 июня 2025 18:33

Путин заявил, что Россия не добивается безоговорочной капитуляции Украины

Читайте нас в
Телеграм

Россия не добивается капитуляции Украины, но настаивает на том, чтобы украинская сторона признала «реалии на земле». Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле», – сказал глава государства, отвечая на вопрос о том, требует ли РФ безоговорочной сдачи от украинского лидера Владимира Зеленского.

XXVIII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ-2025 – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

#ПМЭФ #Владимир Путин #спецоперация
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минтруд рассказал, как изменилась с начала года средняя зарплата в Татарстане

Минтруд рассказал, как изменилась с начала года средняя зарплата в Татарстане

19 июня 2025
Виновница смертельного ДТП с тюбингом после приговора: «Простите меня, если сможете»

Виновница смертельного ДТП с тюбингом после приговора: «Простите меня, если сможете»

19 июня 2025