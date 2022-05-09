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Ру Тат
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Политика
9 мая 2022  15:36

Путин заявил, что Россия использовала бы малейший шанс на мирное решение

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Россия использовала бы малейший шанс на мирное разрешение конфликта на Украине. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с Артемом Жогой, отцом погибшего командира батальона Донецкой народной республики «Спарта» Владимира Жоги. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно, этот шанс использовали бы. Но нам этого шанса не оставили, не дали, другого выбора просто не было», — поделился Путин своим видением ситуации перед началом специальной военной операции.

Кроме того, российский лидер выразил уверенность, что цели специальной операции будут достигнуты. «Все намеченные планы выполняются. Результат будет достигнут. На этот счет никаких нет сомнений», — убежден он.

Ранее Владимир Путин на параде Победы в Москве назвал решение о начале операции «вынужденным, своевременным и единственно правильным».

Президент РФ 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России. Позднее Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за информацию о действиях Вооруженных сил, объявленную недостоверной.

#Владимир Путин
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