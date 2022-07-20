Путин заявил, что Россия имеет колоссальные возможности для развития кемпингов

У России есть огромные возможности для развития кемпингов, но здесь следует действовать осторожно, чтобы не нанести вред природе. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Здесь нужны дополнительные усилия государства, потому что возможности колоссальные, но нужна правильная организация этого дела <…>, чтобы не наносилось урона природе. Особенно в заповедниках, в заказниках — а именно такие объекты и вызывают наибольший интерес», — заметил Путин на заседании форума «Сильные идеи для нового времени».

Российский лидер пообещал обсудить этот вопрос с коллегами, а также поделился собственным опытом туризма.

«Я сам когда-то, когда на машине разъезжал, спал прямо в машине, ну, и естественно… Неорганизованный туризм со всеми его положительными и отрицательными элементами», — рассказал глава государства.