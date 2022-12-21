Путин: Россия долгое время пыталась выстроить братские отношения с Украиной

Россия годами делала все, чтобы выстроить братские отношения с Украиной, однако ничего не работало. Об этом Президент РФ Владимир Путин сказал на расширенном заседании коллегии Минобороны, передает РИА Новости.

«Мы предпринимали на протяжении десятилетий, я хочу это подчеркнуть, на протяжении десятилетий предпринимали попытки выстроить отношения в новых геополитических условиях, – сказал глава государства. – Все делали для того, чтобы в новых условиях выстроить не просто добрососедские, а братские отношения: и кредиты давали, и чуть ли не бесплатные энергоресурсы поставляли годами. Нет, ничего не работало, просто ничего».