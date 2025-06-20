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Политика 20 июня 2025 17:27

Путин заявил, что Россия будет модернизировать военные объекты

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Россия будет модернизировать военные объекты и оснастит их современной техникой. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Вновь подчеркну: мы будем на новой технологической базе повышать боевые возможности Вооруженных сил России, модернизировать объекты военной инфраструктуры, оснащать их по последнему слову техники образцами вооружения и оборудования, которые на практике в боевых условиях доказывают свою эффективность», – заверил глава государства.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ-2025 – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

#ПМЭФ #Владимир Путин
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