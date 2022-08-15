Путин: Наши воины вместе с бойцами Донбасса сражаются за Россию

Российские военные последовательно шаг за шагом освобождают Донбасс и четко выполняют свои задачи, заявил президент России Владимир Путин выступая на открытии форума «Армия-2022».

«Сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республиках (…)», – сказал он.

Он также поблагодарил российских оружейников за оснащение армии и флота современным оружием, которое «работает на победу, на технологическое и индустриальное развитие всей страны», сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее он также заявил о готовности России поставить современное вооружение своим партнерам – странам Латинской Америки, Азии и Африки.