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Ру Тат
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11 октября 2021  17:51

Путин заявил, что российские аграрии имеют все шансы занять ведущие позиции в мире

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Работники сельскохозяйственной отрасли в России имеют все возможности занять ведущие позиции в других странах, а также насытить сельхозпродукцией отечественный рынок, заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию российского агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба Кремля.

«Концентрация финансовых, научных ресурсов, производственного потенциала агробизнеса, четкие планы реализации проектов позволят эффективно решать сложнейшие задачи в сфере продовольственной безопасности.

Наращивать производство экологически чистых продуктов питания. У наших производителей есть все возможности, чтобы насытить внутренний рынок и занять ведущие позиции в мире. Это происходит уже сегодня по целому ряду направлений», — сказал Путин.

 

#Путин Владимир #Сельское хозяйство
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