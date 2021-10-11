Путин заявил, что российские аграрии имеют все шансы занять ведущие позиции в мире

Работники сельскохозяйственной отрасли в России имеют все возможности занять ведущие позиции в других странах, а также насытить сельхозпродукцией отечественный рынок, заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию российского агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба Кремля.

«Концентрация финансовых, научных ресурсов, производственного потенциала агробизнеса, четкие планы реализации проектов позволят эффективно решать сложнейшие задачи в сфере продовольственной безопасности.

Наращивать производство экологически чистых продуктов питания. У наших производителей есть все возможности, чтобы насытить внутренний рынок и занять ведущие позиции в мире. Это происходит уже сегодня по целому ряду направлений», — сказал Путин.