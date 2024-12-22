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Политика 22 декабря 2024 14:22

Путин заявил, что противник пожалеет об атаке БПЛА на Казань

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что противник пожалеет об атаке БПЛА на Казань. Об этом глава государства сообщил Раису РТ Рустаму Миниханову во время церемонии ввода в эксплуатацию объектов аэропортовой и дорожной инфраструктуры, пишет ТАСС.

«Кто бы и как бы не старался у нас чего-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране», – отметил Президент России.

Глава государства также выразил уверенность в том, что повреждения, нанесенные в результате атаки беспилотников устранят.

«Я уверен, вы восстановите все, что было повреждено нашими недругами и противниками вот только что в Казани», - сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что быстрое развитие Казани. По его словам, «таким темпам» могут позавидовать другие страны. От себя Путин поблагодарил строителей и весь строительный комплекс Татарстана за успехи, которые демонстрирует отрасль под руководством Минниханова.

#Владимир Путин #бпла #Казань
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