Путин заявил, что противник подтверждает его данные о потерях ВСУ

Президент России Владимир Путин отметил, что «между собой» ВСУ подтверждают его данные об украинских потерях в период контрнаступления. На закрытой встрече с военкорами глава государства поделился, как перепроверяет информацию о спецоперации, регулярно поступающую к нему.

«Средства связи вам известны, и противник пользуется этими средствами связи, и мы. И они нас слушают, и мы, и очень многое стекается ко мне. Кстати говоря, вот что я говорил о потерях противника — они между собой подтверждают», — заметил он.

Президент рассказал, что после докладов высшего военного руководства зачастую напрямую связывается с командирами бригад, находящихся на этих участках.