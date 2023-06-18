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Путин заявил, что противник подтверждает его данные о потерях ВСУ
Президент России Владимир Путин отметил, что «между собой» ВСУ подтверждают его данные об украинских потерях в период контрнаступления. На закрытой встрече с военкорами глава государства поделился, как перепроверяет информацию о спецоперации, регулярно поступающую к нему.
«Средства связи вам известны, и противник пользуется этими средствами связи, и мы. И они нас слушают, и мы, и очень многое стекается ко мне. Кстати говоря, вот что я говорил о потерях противника — они между собой подтверждают», — заметил он.
Президент рассказал, что после докладов высшего военного руководства зачастую напрямую связывается с командирами бригад, находящихся на этих участках.
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