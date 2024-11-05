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Путин заявил, что простой народ в России не матерился
В России простой народ никогда не использовал в своей речи нецензурную лексику. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что от своих родителей также никогда не слышал некультурных фраз.
«А ведь в России простой народ крепких слов особенно не употреблял. Могу сказать по своей семье. Я ни от отца, особенно от мамы, никогда не слышал ничего подобного и вообще никогда», - цитирует российского лидера РИА «Новости».
Глава государства добавил, что культурно и литературно всегда выражали свои мысли и его дедушка с бабушкой по обеим линиям.
Говоря про причина такого поведения, Путин обратил внимание, что русские люди были очень верующими, а для православного человека материться - это грех.
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