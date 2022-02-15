Путин заявил, что позиции России и ФРГ по иранской ядерной программе близки

Москва и Берлин во многом схоже смотрят на проблему иранской ядерной программы. После переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем об этом рассказал Президент России Владимир Путин.

«Мы на уровне министерств иностранных дел постоянно находимся в контакте по этому вопросу, и должен отметить, что здесь наши позиции достаточно близки», — отметил Путин.

Он заявил, что во время переговоров также затрагивались и другие актуальные международные вопросы.