Путин заявил, что половина мобилизованных находится в зоне СВО

Из 300 тыс. мобилизованных уже половина находится в зоне боевых действий. Остальные проходят подготовку на полигонах, рассказал на итоговой коллегии Минобороны РФ Президент России Владимир Путин.

«В ряды Вооруженных сил призвано, как известно, 300 тысяч человек. Часть из них уже находится в зоне боевых действий. Как докладывает министр обороны, начальник генштаба, 150 тысяч человек находятся, проходят подготовку на военных полигонах», — подчеркнул Верховный главнокомандующий.

Он отметил, что это достаточный резерв для ведения спецоперации.