news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
21 декабря 2022  16:04

Путин заявил, что половина мобилизованных находится в зоне СВО

news_top_970_100

Из 300 тыс. мобилизованных уже половина находится в зоне боевых действий. Остальные проходят подготовку на полигонах, рассказал на итоговой коллегии Минобороны РФ Президент России Владимир Путин.

«В ряды Вооруженных сил призвано, как известно, 300 тысяч человек. Часть из них уже находится в зоне боевых действий. Как докладывает министр обороны, начальник генштаба, 150 тысяч человек находятся, проходят подготовку на военных полигонах», — подчеркнул Верховный главнокомандующий.

Он отметил, что это достаточный резерв для ведения спецоперации.

#Владимир Путин #спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное