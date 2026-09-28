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Политика 28 сентября 2026 22:39

Путин заявил, что полностью поддерживает выдвижение Володина на пост спикера ГД

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Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами политических партий, прошедших в Государственную Думу ФС РФ IX созыва, в Московском Кремле заявил, что полностью поддерживает выдвижение Вячеслава Володина на пост спикера нижней палаты Федерального Собрания.

«Я со своей стороны полностью поддерживаю идею выдвижения Володина Вячеслава Викторовича на должность Председателя Государственной Думы следующего созыва», – сказал глава государства.

Путин также оценил работу Володина в качестве спикера ГД VIII созыва. По его мнению, политик выстроил работу нижней палаты федерального парламента должным образом, благодаря чему атмосфера там была принципиальная и деловая.

Сам Володин поблагодарил Путина за создание условий для развития отечественной демократии. «<...> когда мы говорим о Европе, совершенно очевидно, что здесь у нас и свобод больше, и возможностей выбора больше», – выразил уверенность он (цитата по ТАСС).

#Выборы-2026 #Владимир Путин #Вячеслав Володин #выборы в госдуму рф
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