Путин заявил, что поддержка участников СВО напрямую повлияет на их мотивацию

Поддержка военных, принимающих участие в спецоперации, очень важна. При этом проявить заботу о них должны не только родственники, но и само государство. Об этом на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым заявил Президент России Владимир Путин.

«Конечно, когда человек находится в условиях, [когда] жизнь подвергается опасности, внимание со стороны не только близких, которые переживают за него всем сердцем, но и со стороны государства, органов власти является ключевым моментом мотивации в действиях человека, ключевым», — цитирует его ТАСС.

Он поблагодарил Хабирова за помощь семьям военнослужащих, отметив неравнодушие руководства республики к этому вопросу.

«Мне очень приятно отметить, что в Башкирии подходят именно таким образом. <...> Спасибо за то, что вы делаете в рамках поддержки СВО, [за] то, что вы так близко к сердцу принимаете поддержку семей наших парней, которые воюют и защищают интересы нашей страны, наших людей в Донбассе, на новых территориях», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что для военных и их семей важна не только материальная помощь, «но и внимание, моральная поддержка — это чрезвычайно важная вещь, это мотивация, которая крайне необходима».

Каждому из тех, кто находится в зоне СВО, необходимо знать, что страна понимает их роль и миссию и поддерживает.

Напомним, что глава государства прибыл в республику на церемонию прощания с Первым Президентом РБ Муртазой Рахимовым, который умер после продолжительной болезни. Попрощаться с политиком и проводить его в последний путь пришли тысячи жителей республики, представители других регионов. Так, участниками официальной церемонии прощания стали Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.