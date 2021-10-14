Путин заявил, что говорить о переходе РФ на нефтяные контракты в криптовалюте еще рано

О контрактах на поставки нефти в криптовалюте в России еще очень рано говорить, так как эта расчетная единица очень нестабильна, заявил Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому телеканалу CNBC, передает пресс-служба Кремля.

«Контракты в криптовалюте? Пока об этом рано говорить, потому что криптовалюта, конечно, может быть расчетной единицей, но она очень нестабильна. Для того чтобы переводить средства из одного места в другое ‒ да, но торговать, тем более торговать энергоресурсами, на мой взгляд, пока еще это преждевременно. Криптовалюта пока ничем не обеспечена», – отметил российский лидер, отвечая на вопрос ведущей телеканала Хедли Гэмбл, когда у РФ появятся нефтяные контракты в криптовалюте.

Президент РФ обратил внимание на то, что ситуация на рынке электронных валют также неустойчива.

«Будем смотреть, как это будет идти дальше, может быть, когда-то это может быть и средством накопления. Мы видим, как колеблется этот рынок. Сегодня рановато», — резюмировал Путин.