Путин заявил, что падение ВВП в прошлом году составило 2,5% вместо ожидаемых 20%

С января по ноябрь 2022 года падение ВВП в России составило 2,1%, а в целом по году — на 2,5%. Это значительно меньше тех цифр, которые указывали российские и зарубежные эксперты, отметил Президент РФ Владимир Путин.

«Валовый внутренний продукт России за январь-ноябрь 2022 года снизился лишь на 2,1%, тогда как предрекали нам <...> падение на 10, 15 и даже 20%. В целом по году ожидается снижение на 2,5%», — заметил глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Он напомнил, что в третьем и четвертом квартале 2022 года падение прекратилось, наметился рост в отношении показателей за второй квартал.

«И наша задача — закрепить эту положительную тенденцию», — подчеркнул Путин.