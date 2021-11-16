Путин заявил, что отрасль авиаперевозок в РФ серьезно пострадала из-за пандемии

Из-за проблем в экономике России, связанных с пандемией коронавируса Covid-19, транспортная сфера пострадала больше всего. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, добавив, что из всей отрасли негативнее всего пандемия сказалась на авиаперевозках, сообщает пресс-служба Кремля.

«„Аэрофлот“ является крупнейшим авиаперевозчиком в России. Знаю, что восстановление потихонечку идет, во всяком случае, на внутренних линиях уже пассажиров больше, чем было в прошлом году, но в целом все-таки поток пока ниже, чем в докризисном, 2019 году», — обратил внимание российский лидер на встрече с руководителем авиакомпании Михаилом Полубояриновым.

Докладчик в свою очередь подтвердил слова главы государства: «Вы совершенно правы, мировая отрасль по-прежнему находится в глубоком кризисе. Если в 2020 году падение пассажиропотока было 60%, то за семь месяцев 2021 года падение — 47%. А прогноз аналитиков по восстановлению глобального рынка — не ранее 2024 года».

Однако, по словам Полубояринова, кризис авиаперевозок в России «не так силен».

«Он хоть и продолжается, но ситуация гораздо лучше. К семи месяцам 2021 года мы восстановились практически на 70%. Более того, российские внутренние перевозки даже обогнали допандемийный период, и восстановление — плюс 18%», — доложил глава «Аэрофлота», отметив, что Россия является лидером по восстановлению внутренних перевозок.

Тем не менее он подчеркнул, что возврат к допандемийным показателям возможен не раньше 2022 года.