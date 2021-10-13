Путин заявил, что от санкций США против России пострадали сами американцы

Санкции США против российской энергетической сферы обернулись против самих американцев. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на полях форума «Российская энергетическая неделя», сообщает РИА Новости.

Российский лидер обратил внимание на то, что последствиями неверных решений американской стороны в отношении РФ стало значительное увеличение цен на нефть и газ.

«У нас американцы ввели санкции в сфере энергетики. Чего добились? Exxon Mobil вышел из выгодных контрактов, прекратил участие в совместных проектах — ну, кроме одного на Дальнем Востоке... Никто ничего не выиграл, – рассказал Путин. – Цены на газ взлетели до небес. На нефтяном рынке произошли ситуации, от которых сами американцы страдают. Результат не только не нулевой — он отрицательный».

Он выразил надежду на то, что осознание бесперспективности такой политики поможет восстановлению отношений между странами.

«Взаимные интересы без всяких сомнений приведут к тому, что так или иначе отношения наши будут налаживаться и американский политический истеблишмент перестанет спекулировать на российско-американских отношениях в ущерб своим собственным интересам и в ущерб собственным компаниям», — сказал Путин.