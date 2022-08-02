Путин призвал внедрять опыт зеленых облигаций в разные области экономики

Опыт размещения зеленых облигаций для привлечения финансирования крупных проектов можно распространять на различные области, считает Президент России Владимир Путин.

На встрече с главой государства руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что зеленые облигации позволяют «создать так называемое уникальное бюджетное плечо, когда против одного бюджетного рубля с рынка привлекается десять рублей. Объем инвестиций по остаточной необходимой мощности, по его словам, оценивается в 500 млрд рублей.

«Среди наших финансовых институтов достаточно высокий спрос на подобного рода инструменты инвестирования. Со своей стороны бюджет 90% от ключевой ставки субсидирует», —приводит слова Буцаева пресс-служба Кремля. Он добавил, что спрос финансовых институтов по предварительным заявкам превышает необходимые денежные средства.

«При 90% субсидии ключа мы получаем от 4,5 до 5,5% эффективной ставки для заемщика. Наверное, таких дешевых денег в отрасли не было никогда, если сравнить с другими отраслями, перед которыми ставились подобного рода задачи», – пояснил Буцаев.

«Значит, инструмент хороший получается. Можно тиражировать, может быть, и в других областях», — поддержал этот опыт Путин.