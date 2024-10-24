Путин заявил, что нельзя допустить разрастания конфликта на Ближнем Востоке

На земле нет человека, у которого сердце кровью не обливается, когда он смотрит на то, что происходит в Газе. 40 тыс. погибших человек, и это в основном женщины и дети. Такими словами прокомментировал конфликт на Ближнем Востоке Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.

«Поэтому оценка наша известна, как выйти мы тоже говорим. Это может быть только при устранении причин, а главная причина – отсутствие полноформатного государства Палестины», – сказал Президент.

По его словам, необходимо работать со всеми участниками процесса и не допустить разрастания конфликта.

«Надо очень спокойно и внимательно анализировать ситуацию. Не потворствовать непропорциональным ответам на эти террористические акты, но добиться снижения уровня конфронтации», – заключил Президент.