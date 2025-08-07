news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 7 августа 2025 16:14

Путин заявил, что не против встретиться с Зеленским, и назвал место для диалога с Трампом

Читайте нас в
Телеграм

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не против встретиться с Владимиром Зеленским.

«Я ничего в целом не имею против, это возможно», – сказал российский лидер, чьи слова приводит РИА «Новости».

Также глава государства добавил, что Объединенные Арабские Эмираты – это одно из подходящих мест для встречи с президентом США Дональдом Трампом. При этом, по словам Путина, есть и другие страны, чьи политики готовы помочь в организации встреч американского и российского лидеров, пишет ТАСС.

Президент России также подчеркнул, что в предстоящей встрече заинтересованы обе стороны.

«Кто там какое слово сказал первым, это уже не имеет значения», – резюмировал Путин.

#Владимир Путин #Владимир Зеленский #Дональд Трамп #встреча
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Должны были спасти обе жизни»: как беременной челнинке после инфаркта пересадили сердце

«Должны были спасти обе жизни»: как беременной челнинке после инфаркта пересадили сердце

6 августа 2025
Замена водительских прав: кто может не платить госпошлину в Татарстане

Замена водительских прав: кто может не платить госпошлину в Татарстане

6 августа 2025