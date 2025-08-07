Путин заявил, что не против встретиться с Зеленским, и назвал место для диалога с Трампом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не против встретиться с Владимиром Зеленским.
«Я ничего в целом не имею против, это возможно», – сказал российский лидер, чьи слова приводит РИА «Новости».
Также глава государства добавил, что Объединенные Арабские Эмираты – это одно из подходящих мест для встречи с президентом США Дональдом Трампом. При этом, по словам Путина, есть и другие страны, чьи политики готовы помочь в организации встреч американского и российского лидеров, пишет ТАСС.
Президент России также подчеркнул, что в предстоящей встрече заинтересованы обе стороны.
«Кто там какое слово сказал первым, это уже не имеет значения», – резюмировал Путин.