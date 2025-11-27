Путин заявил, что миграционная политика должна учитывать интересы россиян и экономики

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул важность выстраивания миграционной политики с учетом интересов российских граждан и национальной экономики. Его слова приводит «ТАСС».

Он отметил, что, по его мнению, миграционные процессы должны быть организованы так, чтобы защищать права коренного населения, одновременно обеспечивая условия для легальной трудовой деятельности приезжающих из Кыргызстана.

Путин также указал, что в Россию должны прибывать мигранты, подготовленные к интеграции, в том числе владеющие русским языком. Он отметил, что гуманитарная подготовка гостей из Киргизии является одним из ключевых факторов их успешной адаптации.

Президент добавил, что Россия намерена продолжать поддерживать развитие русского языка в Киргизии. По его словам, в ближайших планах – открытие новой школы, а также расширение сотрудничества в сфере высшего образования. Он подчеркнул, что в этой области ожидается «большой объем совместной работы».