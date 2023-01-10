Путин на встрече с главой ФАС: Контроль цен сейчас имеет особое значение

Обеспечение контроля цен — это одна из задач антимонопольной службы, которая сейчас имеет особое значение. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем ФАС Максимом Шаскольским, сообщает пресс-служба Кремля.

«Правда, на данный момент все-таки мы в определенных рамках держим и инфляцию, она у нас снижается, имеет тенденцию к понижению. Тем не менее как идет эта работа?» — поинтересовался глава государства.

Шаскольский отметил, что контроль за ценообразованием важен не только на рынке продовольственных товаров. Речь идет также о рынках лекарственных препаратов, нефтепродуктов, строительных материалов и услуг сотовой связи.

«Рынок производства продовольственных товаров у нас хорошо развит, это высококонкурентный рынок с большим количеством участников. Поэтому в этой части работа Федеральной антимонопольной службы направлена на меры, которые способствуют увеличению урожая и объемов производства», — заметил глава ФАС.

Помимо прочего, добавил он, по поручению российского лидера удалось сократить наценки на социально значимые продовольственные товары в федеральных торговых сетях с 22% до 5,5%. Руководитель ФАС также обратил внимание на то, что подобное ответственное ценообразование поддержали и 79 региональных торговых сетей.

«Кроме того, проведена дополнительная работа и по таким категориям, как хлеб, молоко, сахар, борщевой набор, федеральные торговые сети обязались в каждой категории поддерживать на самый востребованный товар <…> наценку не выше 5%», — подчеркнул Шаскольский.