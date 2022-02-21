Путин заявил, что Киев не собирается исполнять Минские соглашения

Власти Киева не собираются исполнять Минские соглашения — они многократно об этом заявляли. Об этом на заседании Совбеза РФ сказал Президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Российский лидер заметил, что во время переговоров в Минске был разработан план мирного урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, который и называется Минским комплексом мер.

«Но весь ход последующих событий показывает, что сегодняшние киевские власти не собираются его исполнять — более того, они публично об этом многократно уже заявили и на самом высшем государственном уровне, и на уровне министра иностранных дел», — резюмировал Путин.