news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
21 февраля 2022  17:53

Путин заявил, что Киев не собирается исполнять Минские соглашения

news_top_970_100

Власти Киева не собираются исполнять Минские соглашения — они многократно об этом заявляли. Об этом на заседании Совбеза РФ сказал Президент России Владимир Путин, передает РИА Новости. 

Российский лидер заметил, что во время переговоров в Минске был разработан план мирного урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, который и называется Минским комплексом мер.

«Но весь ход последующих событий показывает, что сегодняшние киевские власти не собираются его исполнять — более того, они публично об этом многократно уже заявили и на самом высшем государственном уровне, и на уровне министра иностранных дел», — резюмировал Путин.

#Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное