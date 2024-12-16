Путин заявил, что каждый день контракт с Минобороны заключают больше 1 тыс. человек

Каждый день на военную службу по контракту поступают больше 1 тыс. человек. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании Коллегии Минобороны России.

«Приведу цифру: в этом году ежедневно в среднем более 1000 человек – ежедневно – поступают на военную службу по контракту. Люди добровольно идут на фронт. И социальные гарантии военнослужащих, их семей должны постоянно укрепляться, развиваться. Это важнейшая, системная задача государства», – цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.

Путин добавил, что государство много сделало для поддержки защитников Родины. Только в 2024-м обеспечили жильём более 55 тыс. военнослужащих. Более того, в ближайшие три года на жилищные субсидии бойцам хотят направить ещё 113 млрд рублей.

«Высокую эффективность демонстрирует накопительно-ипотечная система. За 20 лет её работы обеспечено жильём свыше 202 тысяч военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации. Добавлю, что нужно продолжать обустраивать военные городки, разумеется, повышать уровень медицинского обеспечения», – отмечает Президент РФ.

Глава государства подчеркнул, что приоритетом в работе всех органов власти должно стать решение социальных вопросов участников СВО, забота о семьях погибших.

«Необходимо вникать в проблемы каждого нашего боевого товарища, его семьи и реально помогать решать их проблемы. Это и задача Министерства обороны, и задача Правительства Российской Федерации, всех руководителей всех уровней власти», – резюмировал Путин, поблагодарив всех участников СВО за доблесть, мужество и героизм.