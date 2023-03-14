Путин заявил, что европейцы утратили «ген независимости»

Европейские политики утратили «ген независимости, суверенитета и национального интереса». Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

«Их (представителей Европы — прим. Т-и) чем больше лупят по носу или по темечку, тем больше они сгибаются и шире улыбаются», — поделился своим пониманием внешнеполитической обстановки глава государства.

При этом, по словам Путина, с этим трудно что-либо поделать из-за зависимостей разного рода (судя по всему, от Соединенных Штатов — прим. Т-и). «На мой взгляд, когда-то всё поменяется. Но когда это произойдет, сейчас пока трудно сказать», — констатировал он.

Кроме того, российский лидер высказал мнение, что США «продолжают оккупировать Германию», так как не вывели свои войска с ее территории.