Путин заявил, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат
Экономика России должна превратиться в экономику высоких зарплат. Об этом напомнил Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании X Восточного экономического форума.
Российский лидер заметил, что построение экономики будущего (в том числе развитие Дальнего Востока и Арктики) должно вести «к повышению благополучия людей, их доходов, структурному изменению занятости в пользу квалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест».
«В этом логика, сквозной смысл той стратегии, которую мы реализуем в этих регионах и по всей стране», – подчеркнул он.
По словам Путина, подобная трансформация экономики – «это не пустой звук, это не популизм какой-то». «В этом есть экономический смысл», – акцентировал глава государства.
Согласно данным, которые привел Президент РФ, в России за десять лет, с 2014 по 2024 год, уровень бедности сократился с 11,3% до 7,2%.