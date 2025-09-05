Путин заявил, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат

Экономика России должна превратиться в экономику высоких зарплат. Об этом напомнил Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании X Восточного экономического форума.

Российский лидер заметил, что построение экономики будущего (в том числе развитие Дальнего Востока и Арктики) должно вести «к повышению благополучия людей, их доходов, структурному изменению занятости в пользу квалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест».

«В этом логика, сквозной смысл той стратегии, которую мы реализуем в этих регионах и по всей стране», – подчеркнул он.

По словам Путина, подобная трансформация экономики – «это не пустой звук, это не популизм какой-то». «В этом есть экономический смысл», – акцентировал глава государства.

Согласно данным, которые привел Президент РФ, в России за десять лет, с 2014 по 2024 год, уровень бедности сократился с 11,3% до 7,2%.