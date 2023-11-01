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Путин заявил, что экономическая ситуация в стране развивается предсказуемо
Экономическая ситуация в России развивается предсказуемо. Об этом Президент Владимир Путин сказал на совещании по экономическим вопросам.
«Оперативная статистка показывает, что экономическая ситуация развивается в целом предсказуемо, в соответствии с прогнозом. За 9 месяцев текущего года ВВП России вырос на 2,8% с тем же периодом прошлого года. В том числе, в августе и сентябре он прибавил по 5,2%», — заявил глава государства.
Он отметил, что более высокими темпами растут обрабатывающие отрасли, сферы, не связанные с добычей природных ресурсов.
«Особо отмечу сектора с хорошей добавленной стоимостью — это производство машин, техники, оборудования. Вот, за январь-сентябрь текущего года промышленное производство увеличилось на 3,3%, а обрабатывающая выросла аж на 7,1%, в том числе выпуск компьютеров и электронных изделий — на 34,5%, электронного оборудования — 22,2%, мебели — 21,7%. То есть все это показывает наш хороший набранный темп», — сказал Путин.
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