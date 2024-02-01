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Путин заявил, что «Движение первых» объединяет уже около 5 млн ребят по всей России
Около 5 млн молодых ребят объединились под крылом российского объединения «Движение первых». Об этом Президент РФ Владимир Путин сказал на церемонии закрытия II съезда организации.
«Это огромный отряд. 3 тыс. человек приехали в Москву. А всего в "Движении первых" за короткий срок уже 4,7 – почти 5 млн человек», – приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что 7 млн человек стали участниками мероприятий движения. Так, за последний год было посажено 2 млн деревьев ко Дню народного единства, 3 млн писем было направлено на передовую бойцам СВО. Кроме того, ребята собрали около 400 тысяч книг для своих сверстников и направили в Донбасс и Новороссию.
«Это всё совершенно конкретные, абсолютно осязаемые вещи. И конечно, вы много-много ещё сделаете в будущем», – выразил уверенность Президент.
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